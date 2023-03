Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist gute Tradition, dass der Große Rat verdiente Fasnachter in seinen Mitgliedsvereinen für ihren beispielhaften Einsatz ehrt. In der Unterkirche Herz Jesu in Süd hat Präsident Christoph Heller am Donnerstagabend 22 Engagierte mit dem Goldenen Anker gewürdigt.

„Wir im Großen Rat sind stolz, dass sich so viele in den Vereinen und in unterschiedlichen Funktionen in der Fasnacht engagieren“, freute sich Christoph Heller, Präsident