Bei den offenen Landesmeisterschaften in Mutterstadt holte der Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt 19 Medaillen, dreimal gab es für das Team sogar einen Doppelerfolg.

Der Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt war mit 15 Sportlerinnen und Sportlern in den Altersklassen U16, U18, U21, Leistungsklasse und Masterklasse an den Start. Mit insgesamt elf Titeln, fünf zweiten und drei dritten Plätzen war Schifferstadt der erfolgreichste Verein des Wettbewerbs. Bei der bereits zum sechsten Mal ausgetragenen offenen Meisterschaft traten über 200 Athleten aus 43 Vereinen und sechs Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen) an – eine Art kleine Deutsche Meisterschaft.

Titel sicherten sich Aleks Antonov (Kata Einzel Leistungsklasse männlich), Sara Djapa (Kumite Leistungsklasse weiblich bis 68 kg), Martin Schoppel (Kumite Leistungsklasse männlich bis 75 kg sowie Kumite Masterklasse Ü35 bis 80 kg), Louis Böhm (Kumite Leistungsklasse männlich bis 67 kg sowie Kumite U21 bis 67 kg), Loic Horn (Kumite U16 männlich bis 70 kg sowie mit der Kampfgemeinschaft Pfalz im Kumite-Team U16 männlich) Venera Stroh (Kumite U18 weiblich bis 59 kg), Yann Horn (Kumite U21 männlich bis 75 kg) und Stella Holczer (Kumite Masterklasse weiblich Ü35 bis 60 kg).

Fünf Vizetitel

Zweite Plätze gingen an Venera Stroh (Kata Einzel U18 weiblich), Yann Horn (Kumite Leistungsklasse männlich bis 75 kg), Emilia Weißenmayer (Kumite U18 weiblich über 66 kg), Mika Böhm (Kumite U21 männlich bis 67 kg) und Stella Holczer (mit der Kampfgemeinschaft Westerwald im Kumite-Team Damen Leistungsklasse).

Rang drei erreichten Alice Giordano (Kata U18 weiblich sowie Kumite U18 weiblich bis 48 kg) und Stella Holczer (Kumite Leistungsklasse bis 55 kg). Alice Maldera (Kata Leistungsklasse weiblich) und Oliwia Korlewska (Kata U21 weiblich) kamen jeweils auf Rang fünf.