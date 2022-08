Die traditionelle „Gockelsverbrennung“ zum Ausklang der Mundenheimer Kerwe (19. bis 23. August) im Hof des Schulzentrums fällt auch in diesem Jahr aus. Nach Angaben von Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) und Franz Schollenberger, Vorsitzender der Chorgemeinschaft, musste diese Veranstaltung abgesagt werden, weil während der laufenden Schulferien der Schulhof zur Baustelle wird: Dort werden während der Kerwetage die maroden Dach-Pilze abgebaut. Simon bemühte sich zwar um Ersatz – aber weil auch die elektrische Versorgung des dort geplanten zweitägigen Kerweausschanks der Chorgemeinschaft Mundenheim nicht zur Verfügung steht, bleibt der Ausschank geschlossen. Schollenberger, der diesen Kerweabschluss mit dem früheren MGV „Liederkranz“ vor 26 Jahren initiiert hatte, will im nächsten Jahr auf dem dann „runderneuerten“ Schulhof einen Neuanfang der „Gockelsverbrennung“ in die Wege leiten.