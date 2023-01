Die Gemeinschaftsmüllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) hat, wie bereits in den Vorjahren auch, 2022 auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner verzichtet und lässt diese Summe denjenigen zukommen, die es dringend benötigen. In diesem Jahr gehen als Neujahrsspende 1000 Euro von der GML an die Ludwigshafener Tafel.