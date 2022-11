„Das Thema Gewalt gegen Frauen sowie das Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist in den vergangenen Jahren unter Pandemiebedingungen noch akuter geworden. Umso wichtiger ist es, in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen und sich dafür einzusetzen“, erklärt das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML). Die GML würde auch dieses Jahr gerne mit orange erleuchtetem Kamin ein Signal gegen Gewalt setzen. „Allerdings verzichten wir seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Sinne der Energiesparaktionen auf alle bunten Effekt- und Außenbeleuchtungen, die nicht betriebserforderlich sind. Demzufolge gibt es dieses Jahr leider keinen bunten Jahreszeitenkalender, keine Adventskerze und auch leider keinen orangefarbenen Kamin. So leid es uns tut“, so ein GML-Sprecher.