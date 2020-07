Das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) hat ein weiteres Projekt zur Verbesserung des Standorts im Stadtteil Nord abgeschlossen. Für drei Millionen Euro wurde ein neues Sozialgebäude für das Kraftwerk gebaut.

Die Bauzeit für den Neubau mit einer Nutzfläche von 1300 Quadratmetern betrug ein Jahr. Am Montag ist er seiner Bestimmung übergeben worden. Das Sozialgebäude steht markant an der Hauptzufahrt des Standortes im Lagerplatzweg. Im Innern finden sich moderne Umkleiden und Duschen für 240 Männer sowie 30 Frauen. Um Platz für den Neubau zu schaffen, wurden alte Lagerhallen abgerissen.

Ein Vorteil des neuen Gebäudes: Die Mitarbeiter betreten damit am Eingang wie durch eine Schleuse den Standort. Im Umkleidebereich ziehen sie ihre Arbeitskleidung inklusive Sicherheitsweste an, dann gelangen sie auf das Kraftwerksgelände. Zuvor befanden sich die Umkleiden im Heizkraftwerk, was dazu führte, dass Mitarbeiter in Privatkleidung über das Gelände laufen mussten, erläutert GML-Geschäftsführer Thomas Grommes. Die neuen Sanitärräume mit Duschen würden von den Arbeitern benötigt, denn sie leisteten bei Revisionen in den Heizkesseln schwere körperliche Arbeit. Genutzt werden die Räume von 20 GML-Mitarbeitern sowie 65 Mitarbeitern der Technischen Werke Ludwigshafen, die in der Betriebsführung des Heizkraftwerks arbeiten. Außerdem sind bis zu 100 Arbeiter von Fremdfirmen am Standort permanent oder während der Revisionen tätig.

Teils auch für Reserve-Büros nutzbar

Ein Teil des Gebäudes wird von der GML auch für Büros genutzt, sodass jedem Mitarbeiter ein Einzelzimmer zur Verfügung steht, was in Corona-Zeiten hilft, die Belegschaft aus dem Homeoffice an ihren Arbeitsplatz zu holen. Die alten Sozialcontainer werden noch während Revisionsarbeiten für zusätzliches Personal genutzt. Nach der Pandemie sollen die Container verschwinden. „Das spart uns 30.000 Euro“, sagt der GML-Chef.