Das Falkenjahr geht gut los am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML): Am 28. Januar wurde laut GML der erste Turmfalke gesichtet. Abends fand die Schicht des GML-Betriebsführers ein verletztes Tier im Hof. Die Tierrettung der Berufsfeuerwehr wurde verständigt, die den verletzten Vogel zur Tierarztpraxis im Kölle-Zoo in Oggersheim brachte. Dort blieb der Falke unter Beobachtung. Am Tag danach war klar, dass er gesund ist. Daher wurde er wieder freigelassen. Am Donnerstag saß er wieder in seinem GML-Horst, wo mit der eingerichteten Falken-Webcam ein Foto geschossen wurde.