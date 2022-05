Pandemiebedingt war das Freilandklassenzimmer des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks (GML) seit dem 22. Oktober 2020 geschlossen. Dort, wo vorher jährlich mehr als 200 Schulklassen mit fast 4000 Schülern Umweltbildung erhielten, herrschte Stille. Das soll sich ab 1. Juni schrittweise wieder ändern. Ab dann wird wieder unterrichtet. Neu ist laut GML, dass der Eintritt ausschließlich über den Personenzugang am Sozialgebäude im Lagerplatzweg 13 und nicht über die GML-Verwaltung in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße erfolgt. In der Anlage kann ausschließlich und mit Abstand zum Betriebspersonal und mit FFP2-Maske die Anlieferhalle besichtigt werden, pandemiebedingt weiterhin nicht das Kesselhaus. Weitere Inhalte zum Kraftwerk werden mit Erklärvideos gezeigt. Alternativ können die Inhalte auch im GML-Infozentrum „Die vier Elemente“ gezeigt werden. Anmeldungen sind per E-Mail möglich an freilandklassenzimmer@gml-ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 59177-222.