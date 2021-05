Samstags, wenn ich nach einer Woche Homeoffice raus in die frische Luft flüchte, zieht es mich hinaus in die menschenleeren Straßen meiner Stadt. In die immer internationaler werdenden Ludwigshafener Bahnhof- oder Maxstraße oder in die gottverlassene Fußgängerzone, die wie gelähmt vom Virus längst eingeknickt ist. Alles geschlossen. Hie und da ein eilender Passant mit einer Tüte voller To-go-Speisen. Unterstützt die lokale Wirtschaft! Gut so.

Doch was sehe ich da? Gibt’s da was umsonst? Nee, ein Wettbüro. Mit Schlange vor der Tür. Dürfen ja nicht so viele rein. Gleichzeitig. Ein Wettbüro? Bayern vs. Hoffenheim 1, Quote: 1,10.? Jedes Blumengeschäft und jeder Friseursalon in diesem Land wurde dicht gemacht. Aber ins Wettbüro darf ich? Im Zweifel nach längerem Warten ohne Abstandsregeln? Im Inneren große Bildschirme. Bundesliga live.

„Wie steht's bei Bayern?“

Erst bemerkte ich ihn gar nicht. Aber wohl schon die ganze Zeit beobachtet mich ein Achtjähriger aus dem Augenwinkel. Er reckt sich, stellt sich auf die Fußspitzen, um einen Blick auf die Monitore zu erhaschen. „Wie steht's bei Bayern?“, fragt er mich. „Die gewinnen“, beruhige ich ihn, „die gewinnen fast immer“. Dann schüttet er mir sein Herz aus. Dass er seine Freunde aus der Mannschaft vermisst, weil er nicht mehr gemeinsam mit ihnen trainieren darf und dass er das Ganze richtig doof findet. „Warum machen die das?“ Ich habe keine Antwort, streichle dem Jungen nur kurz übers Haar und sage: „Es wird alles wieder gut.“

Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Corona in den oberen Fußball-Regionen noch nicht auf der Transferliste zu stehen scheint. Deshalb vermute ich auch, dass die Wettbüros nur deshalb geöffnet bleiben, damit der Profi-Fußball aktuell überhaupt eine Bedeutung, gar seine Existenzberechtigung hat. Also war wahrscheinlich die Ausnahmeregelung für den Profi-Fußball verknüpft mit der Immunität für Zocker-Buden. Ist nur so eine Vermutung.

Es ist ungerecht

Das erklärt dann auch, wieso die Profi-Fußballer alle so gut frisiert und ihre Undercuts so grazil ausrasiert sind. Trotz Corona. Und trotz Schließung aller Friseursalons. Weshalb auch die Friseur-Innung wetterte und die Profis verdächtigte, schwarz, also so ganz offiziell unter der Hand, derzeit beschäftigungslose Friseurinnen anzuheuern, damit diese beschäftigt sind. Ganz davon abgesehen, dass so manche Spielerfrau Friseur ist und wohl auch bei ihrem Gatten mal Hand anlegen darf, behilft sich die andere Hälfte eben mit der Nachbarschaftshilfe durch die Frau des Mitspielers. Profi-Fußball hat da einfache, für jeden verständliche Regeln. Ein Achtjähriger versteht das nur schwer.

Es ist ungerecht. Und damit meine ich nicht die Verbände. Auch nicht die Politik. Es ist dieses verdammte Virus, das so ungerecht ist. Und das so ungerechte Dinge zulässt. Aber es wird besser. Irgendwann. Irgendwann bald. Hoffentlich. Ich will mal wieder gut frisiert in den Blumenladen.