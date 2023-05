Die Globus Markthalle in Oggersheim (Gewerbegebiet Westlich B9) ist laut einer Pressemitteilung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Bundesehrenpreis für Backwaren ausgezeichnet worden. Dies sei die höchste Ehrung, die ein Unternehmen in der Backwarenbranche erhalten könne. „Der Bundesehrenpreis ist eine Wertschätzung für unsere hauseigene Herstellung hier am Standort. Die Auszeichnung macht uns sehr stolz, denn sie bestätigt die Arbeit unserer Bäckermeisterinnen und Bäckermeister, die täglich mit viel Leidenschaft und Handwerk frische Back- und Konditoreiwaren herstellen und dabei stets ihr Bestes für unsere Kunden geben“, sagt vor diesem Hintergrund Geschäftsleiter Francesco Brai. „Gebacken wird bei uns noch nach alter Handwerkstradition. So wird der Natursauerteig beispielsweise jeden Tag frisch zubereitet“, sagt Harald Laubscher, Backstubenleiter im Globus Ludwigshafen. Die Bundesehrenpreise werden jährlich an neun Unternehmen der deutschen Backwarenbranche verliehen, die im Vorjahr mit ihren Produkten die besten Ergebnisse bei den Qualitätsprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft erzielt haben.