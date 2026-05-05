Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kündigt an, dass der Streckenabschnitt zwischen Giulinistraße und Rheingönheim-Neubruch wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Betroffen ist die Straßenbahnlinie 6/6A. Die Sperrung gilt im Zeitraum von Freitag, 8. Mai, ab etwa 21 Uhr, bis Montag, 11. Mai, etwa 5 Uhr. In dieser Zeit verkehrt die Linie 6/6A verkürzt zwischen Neuostheim, SAP-Arena und der Giulinistraße. Der restliche Abschnitt zwischen Giulinistraße und Rheingönheim Neubruch wird durch einen Schienenersatzverkehr mit einem Bus bedient. Die Haltestelle Brückweg entfällt. Die Haltestellen Giulinistraße, Friedensstraße, Hauptstraße und Rheingönheim Neubruch werden von Bussen angefahren. Der Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Giulinistraße vorgesehen. Im Bereich der Endhaltestelle Rheingönheim werden die Gleise erneuert.