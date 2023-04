Wegen einer Gleis- und Fahrbahnunterspülung im Bereich der Hohenzollernstraße wird der Stadtbahnbetrieb der Linie 10 bis auf Weiteres zwischen den Haltestellen Friesenheim Mitte und Luitpoldhafen in Fahrtrichtung Luitpoldhafen eingestellt. Auf dem betroffenen Abschnitt werde deshalb ein Schienenersatzverkehr in Fahrtrichtung LU Hauptbahnhof/Luitpoldhafen eingerichtet, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter mitteilt. Die Gegenrichtung sei nicht betroffen. Im Laufe des Samstags, 15. April, sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. „Die Ursache der Gleis- und Fahrbahnunterspülung ist uns derzeit noch nicht bekannt“, sagte ein RNV-Sprecher gegenüber der RHEINPFALZ, das städtische Tiefbauamt sei aktuell vor Ort, um sich ein Bild zu verschaffen. Stadtbahnnutzer werden gebeten, sich vor Fahrtantritt in der rnv-Start.Info-App oder unter www.rnv-online.de zu informieren.

