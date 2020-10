Wegen der Sanierung der Gleise in der Ludwigshafener Innenstadt muss der Straßenbahnverkehr in Mannheim und Ludwigshafen Umleitungen fahren. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat mit den Arbeiten am Samstag begonnen. Ein Teil der Ludwigstraße ist wegen der Baustelle für den Verkehr gesperrt worden. Die Schienen werden zunächst in diesem Abschnitt erneuert. Deswegen fahren die Linien 6/6A, 7, 8 und 10 Umleitungen.

Der Linienverkehr läuft wie folgt:

Linie 6/6A: Sie wird getrennt und umgeleitet. Auf der Mannheimer Seite fahren die Stadtbahnen von Neuostheim/SAP-Arena S-Bahnhof kommend ab der Haltestelle Kunsthalle eine Umleitung über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Abendakademie, Paradeplatz, Wasserturm sowie Kunsthalle und zurück in Richtung Neuostheim/SAP-Arena S-Bahnhof. Auf der Ludwigshafener Seite fahren die Straßenbahnen der Linie 6 von Rheingönheim kommend ab der Haltestelle Berliner Platz eine Umleitung über die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Hauptbahnhof, Marienkirche und Klinikum zur Haltestelle Ebertpark und zurück. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Mannheim-Rathaus, Rheinstraße, Handelshafen in Mannheim sowie Lu-Rathaus und Ludwigstraße durch die Bahnlinie 6/6A nicht bedient werden.

Linie 7: Für die Linie 7 wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese Busse verkehren zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Oppau. Die Bahnen der Linie 7 fahren ab der Haltestelle Berliner Platz eine Umleitung über Hauptbahnhof zur Haltestelle Ebertpark und zurück. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Oppau Süd, Gartenstraße, Lu-Rathaus und Ludwigstraße weder von der Bahnlinie noch vom Ersatzverkehr bedient werden. Wegen einer anderen Baustelle verkehrt auf der Mannheimer Seite auf der Linie 7 bereits zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und der Endhaltestelle Vogelstang ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Linie 8: Die Straßenbahnlinie 8 hat für den genannten Zeitraum nur einen verkürzten Linienweg und verkehrt ausschließlich auf der Mannheimer Seite zwischen den Haltestellen Rheinau Karlsplatz und Mannheim-Hauptbahnhof.

Linie 10: Die Linie 10 verkehrt nicht. Zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Ebertpark können Fahrgäste die umgeleiteten Linien 6 und 7 nutzen. In Fahrtrichtung Luitpoldhafen werden Fahrgäste gebeten, auf die Buslinien 74 und 77 auszuweichen.

Am Wochenende Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag 25. Oktober, wandert die Baustelle zum Gleisdreieck zwischen Ludwig- und Kaiser-Wilhelm-Straße, was zu weiteren Umleitungen führen wird. Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage der RNV.