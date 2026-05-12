Wegen Gleisbauarbeiten sperrt die RNV den Abschnitt Hemshofstraße–Gartenstraße. Umleitungen, Ersatzverkehr und Ausfälle treffen mehrere Haltestellen.

Wegen Gleisarbeiten sperrt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Straßenbahnabschnitt zwischen den Haltestellen Hemshofstraße und Gartenstraße, was Umleitungen und Ersatzverkehr für die Tramlinien 7 und 10 nach sich zieht.

Am Samstag, 16. Mai, und Sonntag, 17. Mai, wird die Linie 7 in beiden Richtungen zwischen Berliner Platz (Bahnhof LU-Mitte) und Friesenheim-Ost umgeleitet. Der Abschnitt wird bis Friesenheim-Mitte mit Bussen im Schienenersatzverkehr bedient. Die Haltestellen LU-Rathaus und Gartenstraße entfallen, zusätzlich werden die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, LU-Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, LU-Klinikum, Ebertpark/Fichtestraße, Schwalbenweg, Stern-, Kreuz-, Hagellochstraße und Friesenheim-Mitte bedient.

Für den Schienenersatzverkehr der Linie 7 gilt, dass der Umstieg zwischen Bahn und Bus an den Haltestellen Berliner Platz (Bahnhof LU-Mitte) und Friesenheim-Mitte erfolgt. In Fahrtrichtung Friesenheim werden die Haltestellen Berliner Platz, Kaiser-Wilhelm-, Ludwigstraße, Rhein-Galerie, Hemshofstraße (BASF-Tor 7), BASF-Tor 1+2, Schopenhauerstraße (Aweta) und Friesenheim-Mitte bedient. In Fahrtrichtung Berliner Platz werden Friesenheim-Mitte, Rheinfeldstraße (BASF-Tor 3), BASF-Tor 1+2, Hemshofstraße (BASF-Tor 7), Rhein-Galerie angefahren.

Die Linie 10 entfällt. Den Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Friesenheim-Mitte übernimmt die Linie 7. Die Haltestellen in Süd – Schützen-, Rottstraße, Amtsgericht und Luitpoldhafen – entfallen. Die Sperrung erfolgt, weil die Gleise zwischen Hemshof- und Gartenstraße erneuert werden, wodurch der Bahnverkehr in diesem Abschnitt nicht möglich ist.