Ludwigshafen Gleisarbeiten in Ludwigshafen: Umleitungen und Ersatzverkehr für RNV-Linien 7 und 10

Die Sperrung erfolgt, weil die Gleise zwischen Hemshofstraße und Gartenstraße erneuert werden.
Die Sperrung erfolgt, weil die Gleise zwischen Hemshofstraße und Gartenstraße erneuert werden.

Wegen Gleisbauarbeiten sperrt die RNV den Abschnitt Hemshofstraße–Gartenstraße. Umleitungen, Ersatzverkehr und Ausfälle treffen mehrere Haltestellen.

Wegen Gleisarbeiten sperrt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Straßenbahnabschnitt zwischen den Haltestellen Hemshofstraße und Gartenstraße, was Umleitungen und Ersatzverkehr für die Tramlinien 7 und 10 nach sich zieht.

Am Samstag, 16. Mai, und Sonntag, 17. Mai, wird die Linie 7 in beiden Richtungen zwischen Berliner Platz (Bahnhof LU-Mitte) und Friesenheim-Ost umgeleitet. Der Abschnitt wird bis Friesenheim-Mitte mit Bussen im Schienenersatzverkehr bedient. Die Haltestellen LU-Rathaus und Gartenstraße entfallen, zusätzlich werden die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, LU-Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, LU-Klinikum, Ebertpark/Fichtestraße, Schwalbenweg, Stern-, Kreuz-, Hagellochstraße und Friesenheim-Mitte bedient.

Für den Schienenersatzverkehr der Linie 7 gilt, dass der Umstieg zwischen Bahn und Bus an den Haltestellen Berliner Platz (Bahnhof LU-Mitte) und Friesenheim-Mitte erfolgt. In Fahrtrichtung Friesenheim werden die Haltestellen Berliner Platz, Kaiser-Wilhelm-, Ludwigstraße, Rhein-Galerie, Hemshofstraße (BASF-Tor 7), BASF-Tor 1+2, Schopenhauerstraße (Aweta) und Friesenheim-Mitte bedient. In Fahrtrichtung Berliner Platz werden Friesenheim-Mitte, Rheinfeldstraße (BASF-Tor 3), BASF-Tor 1+2, Hemshofstraße (BASF-Tor 7), Rhein-Galerie angefahren.

Die Linie 10 entfällt. Den Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Friesenheim-Mitte übernimmt die Linie 7. Die Haltestellen in Süd – Schützen-, Rottstraße, Amtsgericht und Luitpoldhafen – entfallen. Die Sperrung erfolgt, weil die Gleise zwischen Hemshof- und Gartenstraße erneuert werden, wodurch der Bahnverkehr in diesem Abschnitt nicht möglich ist.

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