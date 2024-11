Weil an der Straßenbahnhaltestelle LU-Rathaus Gleisbauarbeiten anstehen, kommt zu den bestehenden Sperrungen der Stadtbahnlinien im Bereich des Berliner Platzes an drei Wochenenden die Strecke zwischen dem Pfalzbau und der Haltestelle Rheinstraße in Mannheim hinzu. Betroffen sind die Linien 4/4A, 6/6A, 7 sowie 9 EX.

Die Arbeiten an den Gleisen erfolgen laut einer Pressemitteilung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an den Wochenenden 8. bis 11. November, 15. bis 18. November und 22. bis 25. November. Die Sperrungen beginnen jeweils freitags ab etwa 21.30 Uhr und dauern bis zum Betriebsbeginn der Bahnen montags in den Morgenstunden. Weil während der Arbeiten kein Bahnverkehr zwischen den Schwesterstädten möglich ist, wird zwischen der Ludwigshafener Innenstadt und der Haltestelle Mannheim-Schloss ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Einzig die Linie 9 EX wird an diesen Wochenenden laut RNV nicht bedient.

Demnach gibt es an den drei Wochenenden für die betroffenen Stadtbahnlinien folgende Umleitungen: Die Linie 6 fährt aus Richtung Bad Dürkheim beziehungsweise Oggersheim kommend auf verkürztem Weg bis zur Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße in Mitte. Von dort geht es weiter zur Ersatzhaltestelle Pfalzbau (Berliner Straße) und ab dort als Linie 6 über die Haltestelle Wittelsbachplatz (Süd) nach Rheingönheim – und umgekehrt.

Die Linie 7 fährt von Oppau kommend ab der Haltestelle Friesenheim-Ost eine Umleitung über die Sternstraße zur Ersatzhaltestelle Friesenheim-Mitte (Carl-Bosch-Straße) und von dort umgekehrt auf dem derzeit geltenden Linienweg über LU-Klinikum zur Haltestelle LU-Hauptbahnhof (Gleis 3), dann weiter über Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz (Süd) zur Ersatzhaltestelle Pfalzbau (Berliner Straße/Mitte). Von dort fährt die Linie 7 zur Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte), weiter über LU-Hauptbahnhof (Gleis 2) und LU-Klinikum nach Friesenheim-Mitte sowie über die Sternstraße zur Haltestelle Friesenheim-Ost zurück nach Oppau.

Takt: Zehn oder 20 Minuten

In Mannheim fahren die Bahnen der Linien 4 und 4A aus Richtung Waldfriedhof/Käfertaler Wald kommend von der Haltestelle Marktplatz zum Paradeplatz (Steig B). Von dort geht es als Linie 6/6A über Schloss, Universität und MA-Hauptbahnhof zum Tattersall und weiter regulär in Richtung Neuostheim oder Neuhermsheim. In der Gegenrichtung fährt die Linie 6A ab Tattersall wie die Linie 6 zur Haltestelle MA-Hauptbahnhof. Von dort aus geht es weiter als Linie 4/4A in Richtung Waldfriedhof/Käfertaler Wald über Universität, Schloss und Paradeplatz (Steig A).

Als Schienenersatzverkehr über den Rhein dienen in dieser Zeit Busse. So pendelt die Buslinie 6 tagsüber im Zehn-Minutentakt zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof und dem Mannheimer Schloss über die Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße und Rhein-Galerie (alle Mitte). Zustiegsmöglichkeiten von und zu den Stadtbahnlinien bestehen am Hauptbahnhof sowie an den Haltestellen Pfalzbau und Bürgermeister-Kutterer-Straße, in Mannheim an der Haltestelle Schloss und Universität.

Die Buslinie 10 pendelt im 20-Minutentakt zwischen Hauptbahnhof und Friesenheim-Mitte über die Haltestellen LU-Rathaus, BASF-Süd und BASF. Für die Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle LU-Rathaus sowie Friesenheim beziehungsweise BASF besteht für Fahrgäste zudem die Möglichkeit, die Buslinie 70 zu nehmen.

Deutsche Bahn als Alternative

Die Buslinien 75 und 95 (in Fahrtrichtung Berliner Platz) sowie 76 und 97 (in beide Richtungen) verkehren an den betroffenen Wochenenden nicht über die Rheinuferstraße (Haltestelle Rhein-Galerie), sondern über die Kaiser-Wilhelm-Straße (Haltestelle Pfalzbau), um einen Umstiegspunkt von und zu den Stadtbahnlinien zu gewährleisten.

Eine weitere Möglichkeit der Rheinquerung bietet der Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen dem Hauptbahnhof oder dem Haltepunkt Mitte und dem Mannheimer Hauptbahnhof. Die Änderungen werden laut RNV auch in der elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar sein. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.rnv-online.de/lu-rathaus.