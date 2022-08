Weil die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) zwischen 8. bis voraussichtlich 17. August Gleise und Weichen im Bereich der Endstelle Oggersheim erneuert, werden in dieser Zeit die Bahnen der Linien 4/4A und die Expresslinie 9 zwischen Oggersheim und Berliner Platz eingestellt. Die RNV richtet nach eigenen Angaben dafür einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Zwischen Oggersheim und der Haltestelle Bad Dürkheim Bahnhof pendeln die Züge der Linien 4/4A und 9 Express. Dabei fahren die Züge in den Abendstunden ab etwa 20 Uhr sowie morgens von Montag bis Freitag bis etwa 5 Uhr und Samstag und Sonntag bis etwa 8 Uhr von Bad Dürkheim nach Oggersheim zehn Minuten früher als üblich. In den Morgenstunden zwischen etwa 5.45 und 9 Uhr besteht von Montag bis Freitag ab der Endstelle Oggersheim in unmittelbarem Anschluss an die Ankunft der Züge aus Bad Dürkheim zusätzlich die Möglichkeit, mit Expressbus-Fahrten direkt zu den Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Platz zu fahren. Wegen einer weiteren Baumaßnahme im Bereich der Haltestelle Mannheimer Tor wird der Schienenersatzverkehr der Linie 4 in beiden Richtungen über die Haltestelle Oggersheim Bahnhof umgeleitet. An der Haltestelle Oggersheim Bahnhof besteht Übergang zu den ebenfalls umgeleiteten Buslinien 70, 71, 72 (nur Richtung Melm/Notwende), 89 und 90.