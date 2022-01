Glaube, Liebe, Hoffnung: Am 25. Januar beginnt im Heinrich-Pesch-Haus ein Online-Glaubenskurs. An acht Abenden von Januar bis Mai führt der Kurs anhand der Kapitel des Buchs „Kreuz und mehr“ an die zentralen Inhalte des Christentums heran und gibt Raum für Reflexion.

„Auf der einen Seite erleben wir eine gesunkene Kenntnis über den christlichen Glauben – auf der anderen Seite die große Nachfrage nach lebensnahen Möglichkeiten, das Christentum für sich zu entdecken“, heißt es in einer Ankündigung. Diese Spannung hätten Ulrike Gentner, Direktorin Bildung des Pesch-Hauses, und Bildungsreferent Matthias Rugel bewogen, den Kurs „Kreuz und mehr“ ins Leben zu rufen. Er werde das Christentum praxisnah und verständlich vorstellen und zum Austausch einladen. So könne das Christentum Wirkung und Relevanz für Menschen entfalten. Der Kurs biete Teilnehmern Klarheit und Orientierung für den eigenen Lebensweg.

„Warum gibt es die Welt?“

Die Grundlage des Online-Kurses bildet das Buch „Kreuz und mehr. Das kleine Buch zum christlichen Glauben“ von Gentner und Spermann. Der Kurs erstreckt sich über acht Abende und zwei Teile. Teil 1 am 25. Januar ist überschrieben mit „Menschsein – was macht jeden einzelnen Menschen so unverwechselbar?“ Am 8. Februar geht es weiter mit „Schöpfung – warum gibt es die Welt?“. Es folgt am 22. Februar „Liebe – wie den Mitmenschen gerecht werden?“. Am 8. März heißt es „Glaube – wo finde ich Halt im Leben?“.

„Leid, Tod, Vergebung “

Teil 2 startet am 22. März mit „Hoffnung – was gibt uns Hoffnung?“. Am 5. April folgt „Leid, Tod, Vergebung – wieso gibt es Leid und Tod? Wie gelingt Vergebung?“. Am 19. April geht es weiter mit „Auferstehung und ewiges Leben – wie geht es nach dem Leben weiter?“, bevor die Frage am 3. Mai lautet: „Freiheit – sind wir wirklich frei? Was ist der zentrale Wert von Freiheit?“.

Noch Fragen?

Information und Anmeldung telefonisch unter 0621 5999-162 oder auf der Homepage des Pesch-Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Teil 1 und 2 sind einzeln buchbar und kosten jeweils 30 bis 50 Euro (nach Selbsteinschätzung). Werden beide Teile gebucht, beträgt die Teilnahmegebühr 50 bis 80 Euro (nach Selbsteinschätzung). Für den Online-Kurs wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Online-Seminar wird am jeweiligen Tag vor der Veranstaltung versendet.