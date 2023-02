Mit ihrer Grundsatzrede am Montag in der Stadtratssitzung sei sie übers Ziel hinausgeschossen. Das erklärte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag in einer Stellungnahme zur aktuellen Spardebatte und der ihr gegenüber geäußerten Kritik – verbunden mit einer offiziellen Entschuldigung. Diese sei „überfällig“, sagen Vertreter mehrerer Stadtratsfraktionen. Mehr dazu hier.

Kaum zu glauben, dass eine fast 80-jährige Lady wie „Holiday On Ice“ immer noch so jung und dynamisch auftritt. Den Beweis liefert die spektakuläre Show „A New Day“ während ihrer zweistündigen Showpremiere am Freitagabend in der fast ausverkauften Mannheimer SAP-Arena. Hier erfahren Sie mehr.

Inflation, steigende Zinsen, ein Einbruch im Immobilienmarkt – auf die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz kommen große Aufgaben zu. Soll will sie die Herausforderungen der Inflation und ihren eigenen Führungswechsel bewältigen. Mehr dazu hier.

Der Gemeinderat hat im Dezember mit einer knappen CDU-Mehrheit verhindert, dass Otterstadter mehr Steuern zahlen müssen. Das geht so nicht, sagt die Kommunalaufsicht und fordert Nachbesserungen. Welche, das lesen Sie hier.

Die Kletterhalle Pfalz-Rock in Frankenthal ist weit über die Stadt hinaus beliebt. Jetzt will der Alpenverein mit einer Boulderhalle sein Angebot für Freizeitsportler noch attraktiver machen. Warum der Neubau sich verzögert und bis wann der Verein mit grünem Licht für seine Pläne rechnen kann, lesen Sie hier.