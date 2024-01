Aufgrund der Wetterdienstwarnungen vor außergewöhnlicher Glätte wird in Ludwigshafen am Mittwoch das sonst gültige Streusalzverbot aufgehoben. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) kam in Abstimmung mit dem Bereich Umwelt der Stadtverwaltung zu dem Entschluss, die ansonsten nicht zulässige Verwendung von Streusalz im Zuge der privaten Räum- und Streupflicht für diesen Tag aufzuheben. Die Mitarbeiter der Straßenreinigung fahren ab 3 Uhr einen sogenannten Volleinsatz, um den Berufsverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleisten sowie um die Zufahrten von Feuerwehr, Polizei und Krankenhäusern sicher befahrbar zu halten. Die Müllabfuhr wird laut Stadtverwaltung ebenfalls unterwegs sein. Mit wetterbedingten Einschränkungen sei jedoch im Laufe des Tages zu rechnen, so die Stadtverwaltung.

Mehr zu aktuellen Entwicklung in unserem Live-Blog.