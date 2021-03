Mit einer Eisenstange hat ein Mann am Freitag das Glas der Eingangstür zum Mannheimer CDU-Parteibüro in der Elisabethstraße eingeschlagen und ist geflüchtet. Eine Zeugin hatte die Polizei kurz nach 23 Uhr informiert, die sofort einen Verdächtigen verfolgte. Als er sich hinter einem Auto in der Beethovenstraße zu verstecken suchte, stellten die Beamten ihn. Der 20-Jährige hatte die Eisenstange bei sich und blutete leicht, vermutlich durch Schnittverletzungen. Ob es sich um einen Einbruch oder eine politisch motivierte Tat handelte, ist noch offen. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.