War es Langeweile oder blinde Zerstörungswut, was drei junge Männer am frühen Freitagmorgen dazu veranlasst hat, die Glasscheiben der Straßenbahnhaltestelle „Theresienkrankenhaus“ in Mannheim mit Steinen einzuwerfen? Laut Polizei hatten Zeugen aus der Klinik heraus das Treiben gegen 4.30 Uhr beobachtet und die Polizei informiert. Nach kurzer Fahndung wurden die 17, 18 und 19 Jahre alten Verdächtigen unweit der Haltestelle entdeckt und vorläufig festgenommen. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Neben der Begleichung des Sachschadens in Höhe von rund 4000 Euro kommt noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung dazu. Die weiteren Ermittlungen hat das Haus des Jugendrechts übernommen.