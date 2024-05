Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag gegen 21.15 Uhr in Ludwigshafen eine Glasflasche beim Überholen vor ein anderes Auto geworfen. Die Glasflasche verfehlte nach Polizeiangaben den beworfenen Pkw nur knapp. Die 18-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und musste durch die Scherben fahren. Ein Schaden entstand nicht. Das Kennzeichen des Wagens, aus dem die Flasche geworfen wurde, konnte die Fahranfängerin ablesen. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Dieser muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.