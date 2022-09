Die Deutsche Telekom informiert mit einer digitalen Infoveranstaltung alle interessierten Bürger zum Glasfaserausbau in Friesenheim, Mitte und Süd, der in Kürze startet, sowie in Oggersheim, wo der Ausbau schon begonnen hat. Bonny Ottinger, Regio-Managerin im Infrastrukturvertrieb der Telekom, stellt das Ausbauvorhaben vor und beantwortet im Chat alle Fragen rund um das Thema Glasfaser und Tarife. Mit internetfähigen Geräten kann man sich am Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, einloggen. Einwahl per Link unter www.telekom.de/glasfaser-events.

Der Vortrag wird aufgezeichnet und kann auf der Website auch nachträglich im Archiv abgerufen werden. Mehr Infos zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom gibt es auch im Telekom-Shop im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim und im Telekom-Shop in der Rhein-Galerie, Im Zollhof, auf der Website www.telekom.de/glasfaser oder telefonisch über einen Anruf bei der kostenfreien Hotline 0800 22 66100.