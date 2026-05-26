Wie kommt Schifferstadt an schnelles Internet? Die Stadtwerke Schifferstadt sollen eine Kooperation mit den Stadtwerken Speyer prüfen. Die Versorger kennen sich bereits.

In etlichen Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis ist der Glasfaserausbau auf einem guten Weg. In Schifferstadt und Limburgerhof allerdings ist das Projekt ins Stocken geraten. Die Deutsche Giganetz hatte nicht genügend Vertragsabschlüsse in den beiden Orten und daher den Ausbau hier nicht weiter verfolgt. In Schifferstadt hat man daraus die Konsequenz gezogen und den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt.

Und während man in Limburgerhof lieber noch abwartet, ob sich vielleicht nicht doch noch was bewegt, versucht man in Schifferstadt, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. In der jüngsten Stadtratssitzung haben die Grünen einen Antrag eingebracht, durch den die Stadtwerke Schifferstadt ausloten sollen, ob man in Sachen Glasfaserausbau nicht mit den Stadtwerken Speyer kooperieren könne.

Stadtwerke Speyer mit einiger Erfahrung

Zum Hintergrund: Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben nach eigenen Angaben bereits mehrjährige Erfahrung im Glasfaserausbau – sowohl in der Planung als auch im Ausbau und Betrieb von Glasfasernetzen. Seit 2019 sei man in diesem Bereich aktiv und arbeite seither kontinuierlich am Ausbau der digitalen Infrastruktur, teilen die SWS mit. Neben verschiedenen Ausbaugebieten in Speyer habe man bereits Schulen, Unternehmen und digitale Einrichtungen an das Glasfasernetz angebunden. Darüber hinaus treiben die SWS den Ausbau in Otterstadt voran. Der Ausbau in Waldsee wird aktuell nicht weiterverfolgt, weil die erforderlichen Quoten nicht erreicht wurden und auch die anschließende Bedarfserhebung keine ausreichende Nachfrage gezeigt habe.

Das Beispiel Otterstadt zeige aus Sicht des Versorgers, dass Glasfaserprojekte stark vom lokalen Interesse und der Beteiligung abhängen. Die SWS haben sich dort trotz einer Vorvermarktungsquote von knapp 40 Prozent für die Umsetzung des ersten Ausbaugebiets „Speyerer Straße“ entschieden, informiert der Versorger. Die Bauphase hat inzwischen begonnen. Gleichzeitig zeige sich, wie wichtig die enge Abstimmung mit Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern sei, etwa bei Verkehrs- und Bauablaufplanung, Sperrkonzepten, Genehmigungen, Abstimmung mit weiteren Leistungsträgern sowie die Koordination der Hausanschlüsse.

Deutsche Giganetz erreicht die Quote nicht

„Das Thema schwelt ja schon länger in der Stadt“, sagt Hans-Jürgen Rossbach, Chef der Schifferstadter Stadtwerke. Doch trotz aller Bemühungen sei es der Deutschen Giganetz nicht gelungen, die erforderliche Quote zu erreichen. Dass es ohne diese nicht geht, versteht Rossbach. Schließlich handle es sich bei diesem Thema um eine „sehr große Anfangsinvestition. Die tätige ich nur, wenn ich die Aussicht habe, diese auch wieder reinzuholen.“

Auch die Stadtwerke Schifferstadt müssten erstmal das Interesse an dem Thema abfragen. „Wir marschieren jetzt nicht gleich los“, sagt Rossbach. Immerhin müssten bei diesem Projekt etliche Punkte berücksichtigt und Vorarbeiten geleistet werden. Wo kämen Hotspots hin? Was brauchen Gewerbebetriebe? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie sieht es mit dem Netzbetrieb aus?

Rossbach tritt auf die Bremse

Von daher müsse er erstmal auf die Bremse treten, sagt Rossbach. Zumal der Glasfaserausbau ja auch für die Schifferstadter Stadtwerke eine vollkommen neue Materie sei. „Da gibt es viele Fallstricke, die zu beachten sind“, mahnt Rossbach. Einfach drauflosmarschieren, das sei weder seine Art noch die der Stadtwerke. Der Chef der Schifferstadter Stadtwerke sagt aber auch: „Wenn es für uns ein wirtschaftliches Geschäftsfeld werden kann, dann sind wir gerne dabei.“ Allerdings sei man aktuell auch mit dem Thema Geothermie gut beschäftigt. Der Glasfaserausbau würde weitere personelle Kapazitäten nötig machen. Aber ja, die Glasfasergeschichte ließe sich noch stemmen, ist er überzeugt.

Mit dem Versorger aus der Domstadt sind die Schifferstadter Stadtwerke seit 2009 in Kooperation. „Zuerst locker über die Gasversorgung, jetzt beim Thema Geothermie. Wir sind immer im Austausch“, betont Rossbach. Denkbar sei vieles, aber am Ende gehe es darum, was möglich sei. „Die Zukunft liegt im Glasfasernetz“, ist Rossbach überzeugt. Für viele Haushalte reiche die Datenleitung jetzt schon nicht mehr. Er vernehme den Wunsch, dass da mehr in die Zukunft geschaut wird.

Rahmenbedingungen müssen stimmen

„Glasfaserausbau, das geht nur über einen Vertrauensvorschuss, den wir als Stadtwerke Schifferstadt genießen“, ist sich Rossbach sicher. Es lohne sich nicht, aus der Deckung zu kommen, ohne den Leuten Preise nennen zu können. Am Ende sei es ein Wechselspiel: „Wo sind große Bedarfe? Es muss scharf gerechnet werden. Und das Angebot muss stimmen.“ Eventuell werde man das exemplarisch an einem Gebiet durchspielen.

Aus Sicht der Stadtwerke Speyer müssten zunächst die Rahmenbedingungen geprüft werden, teilt das Unternehmen mit. Dazu zählen insbesondere der tatsächliche Bedarf, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, mögliche Anschlussquoten sowie die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Auch Netzplanung, Ausbaugebiete, technische Anbindung und Ressourcenbedarf seien zu betrachten. Für einen möglichen Glasfaserausbau wären zunächst eine Bedarfsanalyse, eine Master- beziehungsweise Netzplanung sowie die Definition möglicher Ausbaugebiete erforderlich. Dazu sei man mit Schifferstadt bereits im Austausch.

SWS grundsätzlich offen für weitere Projekte

Komme es tatsächlich zu einer Kooperation zwischen den beiden Stadtwerken, müsste man das weitere Vorgehen gemeinsam abstimmen, sagen die Stadtwerke Speyer. Üblicherweise würden zunächst Bedarfe erhoben und Rahmenbedingungen geprüft. Darauf aufbauend könnten Themen wie Masterplanung, Ausbaugebiete, technische Konzeption und Wirtschaftlichkeit betrachtet werden, informieren die SWS weiter. Wie hoch das Investitionsvolumen in Schifferstadt sein könnte, dazu könne man aktuell keine Aussage treffen.

Und auch für Limburgerhof ist bei den SWS offenbar ein Türchen auf. Die Stadtwerke Speyer seien grundsätzlich offen, ihre Expertise im Bereich Glasfaser einzubringen und Kommunen zu unterstützen. Gleichzeitig müssten mögliche Projekte sorgfältig geprüft und die vorhandenen Kapazitäten gebündelt werden. Voraussetzungen sind belastbare Planungsgrundlagen und eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive, betont der Versorger.