Die Grünen haben in Schifferstadt versucht, das Projekt Glasfaserausbau neu anzuschieben. In Limburgerhof will man dagegen weiter abwarten.

Seit Dezember befindet sich der Glasfaserausbau in Schifferstadt und Limburgerhof in der Warteschleife. Die Deutsche Giganetz GmbH hatte damals via Pressemitteilung verlauten lassen, dass sie in den beiden Gemeinden „ausreichende Bereitschaft der Bevölkerung“ für den Glasfaserausbau vermisse. Bevor der Anbieter in den jeweiligen Kommunen tätig wird und das Netz entsprechend ausbaut, muss sich eine bestimmte Menge an Haushalten vorab dazu bereiterklären, mitzumachen. Dem Unternehmen war die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus in den beiden Kommunen nicht gegeben, weshalb es erstmal keinen Starttermin für den Ausbau gab. Die Schifferstadter Stadtverwaltung hatte daraus die Konsequenz gezogen und den Kooperationsvertrag mit der Deutschen Giganetz gekündigt.

Unterm Strich ist das eine unbefriedigende Situation für die Schifferstadter Grünen. Sie brachten in der jüngsten Sitzung des Stadtrats einen Prüfantrag ein. Der zentrale Punkt: Die Verwaltung möge ausloten, welche Voraussetzungen es für eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Speyer gibt. Denn diese bauten den Grünen zufolge in Eigenregie ein solches Glasfasernetz aus. Die Fraktion will von der Verwaltung abklopfen lassen, welche Voraussetzungen für eine Kooperation gegeben sein müssen. Oder könnten sogar die Schifferstadter Stadtwerke ein solches Glasfasernetz in der Rettichmetropole an den Start bringen? Oder könne man nicht zumindest in den Gewerbegebieten einen isolierten Ausbau ermöglichen?

„Das Thema beschäftigt uns schon lange“, meinte Daniel Jalalpoor. Der Fraktionschef der Grünen sprach sich für einen Neustart des Projekts Glasfaserausbau in Schifferstadt aus. „Wir wollen eine Diskussionsgrundlage schaffen. Schnelles Internet ist ein wichtiger Baustein der Infrastruktur.“ Sozialdemokrat Thomas Lorch berichtete von Beschwerden von Gewerbetreibenden, die bei ihm ob des fehlenden Glasfaserausbaus eingegangen seien. „Das ist ein Standortnachteil.“ Karl Teutsch (BfS) hegte die Hoffnung, dass bei den Schifferstadtern mehr Akzeptanz für das Projekt vorhanden sei, wenn es unter der Ägide der Speyerer Stadtwerke vorangetrieben werde, „als bei den zwielichtigen Gestalten“.

Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Jürgen Rossbach meinte daraufhin, dass sich die Stadtwerke schon mit dem Thema beschäftigt hätten, aber Abstand davon genommen hätten. Allerdings könne man gerne Gespräche mit den Stadtwerken Speyer aufnehmen. „Vielleicht können wir das Projekt ja gemeinsam entwickeln.“ Der Antrag der Grünen wurde einstimmig angenommen.

Während man also in Schifferstadt versucht, dem Projekt neuen Schwung zu verleihen, gibt es in der Nachbargemeinde Limburgerhof keine Bewegung. Dem Beigeordneten Michael Goldschmidt (FDP) zufolge warte man im Limburgerhofer Rathaus weiter ab. Auf der Tagesordnung sei das Projekt nicht mehr. Aber der Kooperationsvertrag mit der Deutschen Giganetz bestehe weiterhin. Verträge könnten über die Homepage des Unternehmens weiter abgeschlossen werden. „Die Vertriebsaktivitäten sind allerdings eingestellt worden.“ Ähnlich wie in Schifferstadt, so fehlten auch in Limburgerhof noch einige Verträge, um die notwendige Quote für den Ausbau zu erreichen. „Am Ende entscheidet der Bürger“, meinte Goldschmidt.