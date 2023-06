Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Glasfaserausbau in Ludwigshafen geht in die nächste Runde. Am Donnerstag erfolgte der symbolische Spatenstich für Mitte, Süd und Friesenheim. Der Ausbau in Oggersheim läuft bereits.

„Das ist wichtig für die Stadt. Wir wollen für die Bürger eine attraktive Stadt sein und ein guter Ort zum Leben. Und dazu gehören nicht nur Gaststätten und Kultureinrichtungen,