Der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelleres Internet kommt in Ruchheim bisher nicht in die Gänge. Die Werbekampagne dafür soll nun in eine zweite Runde gehen, teilt das für Ruchheim zuständige Unternehmen Deutsche Giganetz GmbH mit.

In einem Antrag an die Stadtverwaltung hatte die SPD-Fraktion im Ruchheimer Ortsbeirat eine Auskunft zum aktuellen Stand des Glasfaserausbaus im Vorort verlangt.