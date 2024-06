Die Deutsche Giga-Netz GmbH teilt zum aktuellen Stand des von ihr geplanten Glasfaserausbaus in den Stadtteilen Ruchheim, Notwende-Melm, Oppau sowie Edigheim und Pfingstweide mit, dass sie im noch bis 2. September laufenden Vermarktungszeitraum auf den sogenannten Haustürvertrieb verzichten wird. Stattdessen will das Unternehmen den Fokus auf die Online-Beratung legen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir sind sehr zuversichtlich, die erforderliche Vertragsquote von 35 Prozent zu erreichen“, betont Martina Wilde, Managerin Regionale Kooperationen bei der Deutschen Giga-Netz. Seitens der Bürgerinnen und Bürger habe es bei den bisherigen Veranstaltungsformaten eine große Resonanz gegeben. Für Fragen zum Glasfaserausbau in den genannten Ludwigshafener Stadtteilen sei das Unternehmen unter der Telefonnummer 040 5936300 erreichbar, und zwar täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr. Verträge könnten auch online auf deutsche-giganetz.de/ludwigshafen abgeschlossen werden.