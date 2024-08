Mindestens 33 Prozent der Haushalte müssen sich für einen Vertrag entscheiden: So lautete die Vorgabe der Deutschen Glasfaser, sonst rechne sich der eigenwirtschaftliche Netzausbau für das Unternehmen nicht. In Maudach und Rheingönheim ist dieses Ziel erreicht worden, in der Gartenstadt jedoch nicht. Wie es in den Stadtteilen jetzt weitergehen wird.

Noch im April hatte die damalige Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck informiert: Der Glasfaserausbau in Maudach