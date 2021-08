Steht am zweitletzten Vorrunden-Spieltag der Gruppensieger schon fest? Die SpVgg Schrollbach-Rehweiler ist bereits enteilt. „Die sind durch“, ist Christoph Dick überzeugt. Der Coach der SpVgg Glanbrücken blickt von daher auf Platz zwei im Gruppen-Klassement. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) kann sein Team in der SpVgg Welchweiler einen Kontrahenten mit denselben Ambitionen distanzieren.

Das hätten sich die beiden Nachbar-Clubs anders vorgestellt. Dass die neu formierte SG an der Spitze steht, ist nicht die eigentliche Überraschung, auch wenn die Verstärkung des bisherigen C-Liga-Prügelknaben SG Rehweiler nicht alleiniger Grund dafür sein kann, dass die SG Schrollbach-Rehweiler nach sieben Partien noch immer keinen Fleck auf der Weste hat.

Überraschend hingegen, dass es bei den Verfolgern doch merklich stottert. Vor allem auf dem Herrmannsberg: Die Welchweilerer schienen nach missglücktem Start auf bestem Wege, siegten dreimal in Folge und wollten sich mit einem vierten Sieg Schwung fürs Derby holen.

Eine bittere Pille

Das ging aber gewaltig in die Hose: Gegen die bislang enttäuschenden Pfeffelbacher quittierten die Welchweilerer eine 0:2-Heimschlappe. Diese bittere Pille – schon die dritte Niederlage im siebten Spiel – war nicht einkalkuliert. Und bringt das Team nun in Zugzwang. Gelingt kein Sieg im Lokalduell, rückt das Minimalziel Rang drei schon fast aus dem Blick.

Die Elf aus Glanbrücken um Christoph Dick und seinen gleichberechtigten Trainer-Kompagnon Tobias Klahr hat ihre Hausaufgaben ungleich besser erledigt. Eine Woche vor dem denkbar knappen Pflichtsieg am vergangenen Sonntag bei den US-Kickern (1:0) hat die Elf vom Mittleren Glantal im Verfolgerduell die SGV Elschbach geschlagen. Damit hat die SpVgg den Rückstand auf den Zweitplatzierten auf einen Punkt eindampfen können.

Spitzenreiter bereits enteilt

Doch eine Woche zuvor gab’s beim Tabellenführer eine 2:4-Niederlage – und damit war die Hoffnung jäh dahin, auf den Spitzenreiter Boden gut zu machen. Das hat Dick zur Überzeugung gebracht, dass „Schrollbach-Rehweiler“ bereits durch ist. Das fuchst den ehrgeizigen Mittelfeldmotor gewaltig. „Aber wenn man nicht in jedem Spiel 100 Prozent abruft, wird das auch nichts.“

Dass er dies seinen Akteuren immer wieder einimpfen muss, lässt Dick schon mal aus der Haut fahren. Im direkten Duell mit den Nachbarn braucht’s aber keine Motivationsansprachen mehr, höchstens den Hinweis, dass ein mutmaßlich angeschlagener Gast noch gefährlicher sein kann als ohnehin.

Spiele im Überblick

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe A1: SV Kaulbach-Kreimbach – SG Odenbach-Ginsweiler-Cronenberg, SV Hefersweiler – US Soccer Youth Europe, SpVgg Glanbrücken – SpVgg Welchweiler, FC Pfeffelbach – TuS Gries (alle So 15), SG Schrollbach-Rehweiler – SGV Elschbach (So 15.30)

C-Klasse Kus-Kai A2: SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach-Ohmbach II – SG Föckelberg-Bosenbach II, SV Miesau II – SG Jettenbach-Eßweiler-Rothselberg II (beide Sa 14.15), SG Haschbach-Schellweiler II – SV Kottweiler-Schwanden II (Sa 15), SC Vogelbach II – SSC Landstuhl II (So 13.15), SV Neumühle – SG Altenglan-Rammelsbach II (So 16)

C-Klasse Kus-Kai B1: SV Nanz-Dietschweiler III – SG GlanAlb II (Sa 14), SG Hüffler-Wahnwegen II – TSG Burglichtenberg II (Sa 14.15), TSG Wolfstein-Roßbach II – SG Bechhofen-Lambsborn II (Sa 14.30), TuS Schönenberg II – TuS Glan-Münchweiler II (So 13), SG Breitenbach-Dunzweiler II – VfR Hundheim-Offenbach II (So 13.15)

C-Klasse Kus-Kai B2: SV Kaulbach-Kreimbach II – SV Mackenbach Reserve 9, SG Schrollbach-Rehweiler II – SGV Elschbach, SV Hefersweiler – US Soccer Youth Europe II, SpVgg Glanbrücken II – SpVgg Welchweiler II 9, FC Queidersbach II – TuS Gries II 9 (alle So, 13.15)