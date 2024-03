Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie nennen sich Glücks-Füchse. Das Sportangebot für Kinder mit Behinderung gibt es bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim erst seit Kurzem. Ein Ziel hat sich die Initiatorin noch gesetzt.

Es ist ganz schön was los am Samstagvormittag in der Sporthalle neben dem Palatinum in Mutterstadt. Rund ein Dutzend Kinder und zahlreiche Betreuer haben sich in der ganzen Halle verteilt. Die Kinder