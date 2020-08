Nicht nur die Hochstraßen sind ein Ludwigshafener Sanierungsfall – auch die Giulinibrücke im Bereich der B 44 bei Rheingönheim braucht stabilisierende Zusatzstützen, um den Überbau zu sichern. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit Sitz in Speyer mitgeteilt. Die Bauarbeiten beginnen am 31. August und werden bis 21. Dezember andauern. Sie haben mehrere Vollsperrungen zur Folge.

Die 240 Meter lange Brücke wurde nach LBM-Angaben 1969 errichtet und besteht aus sieben Achsen. Bei einer sogenannten Einstufungsberechnung stellte sich heraus, dass die Brücke die heutige Verkehrsbelastung im bisherigen Zustand nicht mehr stemmen kann und stabilisiert werden muss. Die Brückenbereiche 1 und 3 benötigen Zusatzpfeiler als Zwischenunterstützungen, die auf neuen Einzelfundamenten gegründet werden. In den Achsen 4 bis 6 werden Zusatzstützen über Stahlbetonsockel auf den bestehenden Fundamenten eingebaut.

Eine Fahrspur wird voll gesperrt

Der LBM kündigt folgende Einschränkungen des Verkehrs an: Zubringer/Achse 1: Die Zubringerstraße zur B 44 Richtung Speyer bleibt mit einer Reststraßenbreite von 3,50 Meter befahrbar. Der Baubereich werde mit Schutzeinrichtungen abgesperrt. Der Gehweg an der Achse 1 könne uneingeschränkt weiter benutzt werden. Die andere Fahrspur der Zubringerstraße, also die Verbindung zwischen nordwestlichem Industriegebiet und dem Ludwigshafener Zentrum, wird für die Bauzeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Erbacher Straße, die Hauptstraße und weiter über die Rheingönheimer Straße.

Gehweg/Achse 4: Direkt an der Achse 4, dem Überbau Süd, verläuft entlang der Rheingönheimer Straße ein Gehweg. Der Baubereich greife weit in den Gehweg hinein, sodass dieser nicht mehr genutzt werden könne, kündigt der LBM an. Der Fußgängerverkehr werde während der Bauzeit zwischen den beiden Pfeilern um die Baustelle herumgeführt und dann wieder auf den Gehweg geleitet.

Betongleitwand als Sicherung

Rheingönheimer Straße/Achse 5: Der Baubereich um den nördlichen Pfeiler an der Achse 5 schränkt die Rheingönheimer Straße ein. Hier werde der Verkehr bereits auf der Abfahrt von der B 44 einspurig zusammengeführt. Der Abschnitt werde mit einer Betongleitwand gesichert. Im Anschluss könne wieder die zweispurige Verkehrsführung aufgenommen werden.

Gleise/Achsen 5 und 6: Die Gleise der Stadtbahn zwischen der Achse 5 und 6 und sämtliche andere Baubereiche werden mit einem Bauzaun gesichert.

Nächtliche Sperrungen wegen Hubarbeiten

Kurzzeitige Vollsperrung der Überbauten Ende November/Anfang Dezember: Für das Anpressen der stabilisierenden Stahlunterstützungen muss der Überbau nach weiteren LBM-Angaben an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Wegen der überregionalen Bedeutung der Bundesstraße können die Hubarbeiten dem LBM zufolge nur während nächtlicher Sperrpausen erfolgen. Für das Anpressen werde der jeweilige Überbau von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Beim Überbau Süd wie auch beim Überbau Nord werde eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Begonnen werde mit dem Überbau Süd Freitag- und Samstagnacht. Der Überbau Nord folge eine Woche später. Rechtzeitig vor Beginn der Vollsperrungen will der LBM darüber gesondert informieren.