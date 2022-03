Wegen Untersuchungen am Brückenbauwerk unter der B44 in Mundenheim – unterhalb der sogenannten Giulini-Brücke – kommt es laut Stadtverwaltung am 1. April zu Verkehrseinschränkungen. Das Bauwerk wird von 9 bis 15 Uhr abschnittweise an verschiedenen Stellen inspiziert. Dies führe zu Behinderungen und Sperrungen in diesem Bereich. Unter anderem sei zeitweise die Unterquerung der Brücke aus Norden kommend in Fahrtrichtung des parallel entlang der Hauptstraße verlaufenden Park-and-Ride-Parklatzes nicht möglich, weil die Zufahrt zur B44 aus südlicher Richtung über die Gegenfahrbahn unter dem Bauwerk durchgeleitet wird. Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer um vorsichtige Fahrweise im Bereich der Brückenuntersuchungen sowie um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.