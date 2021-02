Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt mit, dass ab Donnerstag, 25. Februar, mit den Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 44 in Höhe des Stadtteils Rheingönheim begonnen wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten und zweiten Bauabschnittes sollen die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden. Im Vorfeld zu den eigentlichen Arbeiten werde zunächst die Verkehrssicherung aufgebaut. Ab Montag, 1. März, beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten. Anschließend wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen erneuert. Die Bauzeit in diesem Bauabschnitt werde je nach Witterung etwa vier Wochen dauern. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Der LBM bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger während der verkehrlichen Einschränkungen um Verständnis für die auftretende Verkehrsbehinderungen.