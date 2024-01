Vier Männer stehen im Verdacht, zwischen November und Januar in unterschiedlicher Besetzung insgesamt mindestens 172 Gitterboxen aus einer Mannheimer Firma gestohlen zu haben, um sich dadurch nicht nur vorübergehend eine Einnahmequelle von einigem Umfang zu erschließen. Hierdurch soll dem Unternehmen ein Gesamtschaden in Höhe von über 24.000 Euro entstanden sein. In dem Tatzeitraum sollen vor allem ein 43-jähriger und ein 60-jähriger Verdächtiger mit zwei Komplizen die Gitterboxen unbemerkt in einen Lastwagen geladen haben, um diese so von dem Firmengelände zu bringen. Anschließend sind sie laut Polizei und Staatsanwaltschaft zum Verkauf angeboten worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden der Firma mehr als 17.500 Gitterboxen in einem ungefähren Gesamtwert von mindestens zwei Millionen Euro gestohlen. Mögliche Zusammenhänge und Verbindungen sowie der Verbleib der Gitterboxen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am 16. Januar wurden die vier Verdächtigen in Mannheim und Ludwigshafen festgenommen. 179 Gitterboxen wurden den weiteren Angaben zufolge im Mannheimer Hafen sichergestellt. Der 43-Jährige und der 60-Jährige wurden wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verhaftet und in unterschiedliche Gefängnisse gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.