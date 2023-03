Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich will nicht viel“, singt sie, „ich will mehr. Jetzt bin ich frei und will alles.“ Die dänische Sängerin Gitte Haenning gastierte im Mannheimer Capitol. „Ich will alles“, der Text und Titel eines Hits, den sie erst im Zugabenteil brachte, könnte das Motto ihrer Songauswahl gewesen sein. Denn die war mindestens überraschend.

„Bums-Da-Bums-Da-Di“, singt Gitte da doch tatsächlich, schon bald nachdem sie die Bühne betreten hat. Oder den „Unterwasser Cha-Cha“, der