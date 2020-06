Sich selbst und andere für Musik zu begeistern – das war Stephan Ullmanns Ding, auf der Bühne, nach Auftritten, bei zufälligen Treffen. Spät hat er sich noch den Traum vom Album mit eigenen Songs erfüllt. Jetzt ist der aus Ludwigshafen stammende Sänger und Gitarrist im Alter von 52 Jahren gestorben.

Mit seiner Gitarre und seinen Worten die Höfen und Tiefen des Lebens ausloten, zwischen sorglosem Hedonismus und tiefer Melancholie – das konnte Stephan Ullmann wie wenige andere in der Region: Der Mann war kracherte Rampensau im einen Moment, gefühliger und verletzlicher Poet im nächsten. Dieser Facettenreichtum ist an der Vielzahl seiner Projekte und Ideen abzulesen: Produzent, Tourmusiker, Bandprojekte mit prominenten Kollegen und nicht zuletzt sein Soloalbum „Alles anders“, das er 2017 veröffentlicht – da ist er schon drei Jahrzehnte im Geschäft.

Verwirklicht hat er sich aber auch als Interpret eines kleinen, großen Mannes – ein Virtuose an vielen Instrumenten und Stimmakrobat, ein Wirbelwind wie Ullmann: Prince. Diese Songs auf die Bühne des Capitols zu bringen, das hat dem vor ein paar Jahren von der Bergstraße in die Mannheimer Neckarstadt zurückgekehrten Musiker viel bedeutet. Und doch ist jetzt offenbar die Kraft geschwunden weiterzumachen – immer weiter. In einem Gespräch zu seiner Platte und den Stücken darauf, hat Stephan Ullmann gesagt: „Wenn du selbst nicht gut findest, was du machst, fehlt dir ein ganz entscheidender Antrieb.“