Zeitsprünge von 300 Jahren machte Gitarrist Maximilian Mangold in seinem Konzert „Eleganz und Leidenschaft“. Er hatte auch eine laute Laute mitgebracht.

Umrahmt hat Mangold das Programm mit Werken von Isaac Albeniz. Dessen „Suite española“ und seine „Cantos de España“ sind Klassiker und Pflicht für jeden klassischen Gitarristen. Diese Werke entstanden im 19. Jahrhundert und feiern spanische Kultur und Tradition. Dass sie eigentlich von Albeniz für Klavier geschrieben wurden, mag manche Hörer überraschen. Sind es doch gerade die typischen Gitarrenspielweisen wie Tremolo-Anschlag und der im Flamenco gebräuchliche Rasgueado, die den Werken ihren Charakter geben. Übertragen hat sie Francisco Tárrega, der „Vater“ der klassischen Gitarre der Neuzeit. Das bekannteste Stück von Albeniz, Recuerdos de la Alhambra, spielte Mangold als Zugabe für das begeisterte Publikum. Und da zeigte sich, dass er mit seiner überlegten Gestaltung und seinem differenzierten Spiel auch diesem allzu oft gehört Werk noch etwas abgewinnen kann.

Mangold hat einen besonderen Ton: Warm, aber präsent klingt sein Anschlag. Auch wenn er nahe am Steg spielt, ist der Ton heller, ohne spitz oder dünn zu werden. In seinem ausdrucksvollen Spiel nutzt er viele Klangfarben. Sein Umgang mit dem Timing ist meisterhaft und erzeugt große Spannung. Für den Renaissance-Teil seines Konzerts hatte er Werke von Francesco da Milano und John Dowland gewählt. Die Laute, die er dabei spielte, ist ein leicht modifiziertes Modell einer Renaissance-Laute. Sie sei etwas stärker gebaut als vergleichbare Originalinstrumente, erklärte er dem Publikum. Zu hören war, dass seine Laute etwas lauter klingt als für diese Instrumente üblich. Der Ton wird dadurch besser in den Raum projiziert. Trotzdem spricht seine Laute auch im leisen Bereich sehr gut an. Damit bietet das Instrument eine größere Dynamik, und das kommt Mangolds differenziertem Spiel entgegen. Seine Laute hat Einzelsaiten. Damit ist sein Instrument näher an der Gitarre.

Heiter bis melancholisch

Die Werke da Milanos sind kunstvoll verwobene Mehrstimmigkeit. Sie fordern vom modernen Hörer, der Akkorde gewohnt ist, etwas mehr Konzentration, aber gerade dadurch lassen sie tief in die Musik eintauchen. John Dowland, eine Generation später als da Milano, komponierte etwas farbiger als sein spanischer Vorgänger. Die Musik wirkt oft nachdenklich, ja sogar melancholisch – zwei Gemütsbewegungen, die Mangold sehr berührend nachzeichnete.

Es gab aber auch tänzerische Rhythmen in heiterer Stimmung, etwa mit „The Earl of Essex his Galliard“. Ein weiter Sprung durch Zeit und Raum führte nach Paraguay zu Agustin Barrios. Der war nicht nur ein großer Virtuose, sondern auch etwas exzentrisch. Er drehte seinen Namen um und trat als „Indianerhäuptling“ Nitsuga, als „Paganini aus dem Urwald“, auf. In den 1930er-Jahren kam das noch gut an. Seine Kompositionen sind außerordentlich farbenfroh und ideenreich. Und wie zu hören war, haben sie auch Humor. Der Valse op. 8, Nr. 4 beginnt wie ein Strauss-Walzer in den ersten beiden Takten des Themas, schlägt dann aber sofort um in übermütige südamerikanische Farben und Rhythmen. Barrios wusste genau, was er tat, denn er hat sich ausführlich mit europäischer Klassik beschäftigt. Er beherrschte auch die sanfteren, melancholischen Töne. Sehr berührend interpretierte Mangold das Stück „Julia Florida“. Es beginnt mit einer schönen Melodie, die dann mit weiteren Unterstimmen in Dialog geht. Dabei spielt Mangold mit sehr viel Gefühl, lässt seine Gitarre dunkel klingen, und die am Ende ganz zart hingetupften Flageolett-Töne lassen die Menschen im Publikum den Atem anhalten.

Großes musikalisches Spektrum

Mangold studierte Gitarre in Würzburg, Montreal und Weimar. Sein musikalisches Spektrum ist außerordentlich groß – es reicht von Renaissance, Barock, über Klassik und Romantik bis zu Neuer Musik und Zusammenarbeit mit Hans Werner Henze. Die Akustik der Schifferstadter Kulturscheune eignet sich ganz besonders für den puren, unverfälschten Klang der Gitarre. So kamen Mangolds musikalischer Vortrag und der Reichtum an Klang und Dynamik besonders gut zur Geltung.

Mangolds Auftritt beim Gitarrenfestival in Weisenheim am Sand ist auf Youtube zu finden.