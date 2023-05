Unbekannte haben aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsbader Straße (Gartenstadt) drei Gitarren sowie einen Verstärker entwendet. Das Fehlen der Musikinstrumente wurde am Montagabend festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.