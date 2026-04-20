Über 2000 Kuchen hat Gisela Wons ehrenamtlich für Konzerte und Veranstaltungen des Orchester gebacken. Über die Anzahl hat sie nie nachgedacht.

Am Sonntag feierte Gisela Wons ihren 88. Geburtstag – gemeinsam mit Orchestermusikern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Diese überraschten sie mit einem Sonderkonzert und luden dafür sogar ihren Neffen als Solooboisten ein. Es ist 11 Uhr und das kleine Buffet im Foyer der Philharmonie angerichtet. Es gibt Laugengebäck, Häppchen aus Blätterteig und Kuchen: Apfelkuchen, Kirschkuchen, einen Nusszopf. Auf dem Tisch daneben steht ein Blumenstrauß bereit, an ihn gelehnt ein weißes Kuvert: „Für unsere Kuchenfee Gisela Wons“. Kurz nach elf steigt diese aus einem vorgefahrenen Wagen aus und wird feierlich begrüßt. Die 88-Jährige kommt aber nicht mit leeren Händen: Zwei Tortenhauben werden aus dem Wagen geholt und zum Buffet gestellt. Darunter ist auch das Goldtröpfchen, ein Käsekuchen mit Baiserhaube, an dessen Oberfläche sich der Zucker in goldbraunen Perlen absondert. Es ist nicht nur ein kulinarischer Wons-Klassiker, es ist auch der Kuchen, den sie vor über 25 Jahren zum ersten Mal für das Orchester in Ludwigshafen gebacken hat.

Querflötistin Hildegard Schattenberg dankt Wons für ihre „fantastischen Kuchenkreationen“. Mit weiteren Musikern organisiert Schattenberg die sonntägliche Kammermusikreihe „So um 5“, die Gisela Wons seit jeher mit süßem Gebäck versorgt. Mit gerührtem Blick hört das Geburtstagskind zu, als ein Streichquintett ein Geburtstagsständchen in zahlreichen Variationen anstimmt. Sie zieht leicht die Schultern nach oben. Ihr Haar liegt in ordentlichen Wellen und um den Hals trägt sie ein Tuch mit floralem Muster – auch in der Farbe, die die rosafarbenen Bouquets um sie herum haben.

Rosa ist außerdem die Konzertkarte, die ihr anschließend überreicht wird: Für ein Konzert, das gleich beginnt. Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben in den Probensaal, wo sie wieder in der vordersten Reihe neben Freundinnen Platz nimmt. Aufregung und Erwartung liegen spürbar im Raum. Dann betritt Kai Frömbgen, Wons Neffe, mit Konzertmeister Nikolaus Boewer die Bühne. Sie spielen das Lieblingsstück der „Kuchenfee“: das Doppelkonzert für Violine und Oboe von Johann Sebastian Bach.

Herzlich und bescheiden

„Sie hat angefangen, zu zittern“, erzählt ihre jüngere Schwester Brigitte nach Konzertende beim Sektempfang. Ihr Sohn Kai kam 1999 als Oboist zur Deutschen Staatsphilharmonie, und mit ihm seine Tante. „Das passte irgendwie nicht: Die gute Musik und dann der gekaufte Kuchen“, erklärt Gisela Wons, wenn man sie nach dem Beginn ihres Engagements fragt. Im Klinikum in Ludwigshafen hatte sie als Nachtschwester gearbeitet, da blieb keine Zeit für Konzertbesuche oder zum Backen. Im Ruhestand änderte sich das. 2003 verließ ihr Neffe das Orchester, doch sie blieb.

Überwältigt, dennoch standhaft bewegt sie sich nun von Raum zu Raum, nimmt Gratulationen an und erkundigt sich danach, ob man das Goldtröpfchen schon probiert hat. Sie selbst isst lieber etwas Herzhaftes.

„Gisela hat immer schon gebacken“, erinnert sich Schwester Brigitte. Sie bewundert Gisela um ihre Gewissenhaftigkeit und Selbstlosigkeit: „Gisela war das Kind in der Familie, das keiner Arbeit aus dem Weg ging. Sie ist immer für die Menschen da.“ Gemeinsam haben die Schwestern in einer Woche bis zu 73 Kuchen gebacken, etwa für den Tag der offenen Tür. Zwischen 160 bis 200 Eier hatte Wons dafür verwendet, „das andere zähle ich gar nicht“. Das Marzipan stach die große Musikliebhaberin in Form von Musikinstrumenten aus.

Seit Jahrzehnten besucht sie jedes Abonnement- und Kammermusikkonzert des Orchesters. Ihre Freundin Elisabeth Braun hat durch Gisela die Deutsche Staatsphilharmonie und ihren Lieblingskuchen – das Goldtröpfchen – entdeckt. Sie schätzt Gisela Wons als „eine unwahrscheinlich herzensgute Frau und einen wertvollen Menschen“: warmherzig, empathisch und bescheiden.

Für Hildegard Schattenberg und das Orchester gehört die 88-Jährige längst zur Orchestergemeinschaft dazu. Auf ihre Unterstützung war und ist stets Verlass. Wons ist jemand, über den man in großen Worten spricht, der scheinbar selbst jedoch eher selten in ebenso großen Worten von sich spricht. In der Geburtstagsrunde denkt sie über das Konzert nach, das sie am Abend besuchen und den Rhabarberkuchen, den sie bald backen wird.