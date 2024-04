Zum zweiten Mal bietet Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) jungen Mädchen die Gelegenheit, beim Girls’ Day die Arbeit einer Beigeordneten kennenzulernen. Am Donnerstag haben vier Mädchen von 9 bis 13 Uhr die Gelegenheit, den Alltag einer Berufspolitikerin zu erleben. Welche Aufgaben hat eine Beigeordnete, welche erfüllt das Sozialdezernat? Wie wird man Führungskraft? Diese und andere Fragen will Steeg beantworten. Weibliche Führungskräfte sind in Deutschland nach wie vor in vielen Unternehmen selten. Nur rund ein Viertel der Vorstände der 40 Dax-Unternehmen sind Frauen. Und obwohl Deutschland 16 Jahre lang von einer Bundeskanzlerin regiert wurde, gibt es weiterhin in der Politik weniger Frauen als Männer: Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag beträgt 36 Prozent. Im Stadtrat von Ludwigshafen sieht es ähnlich aus (35 Prozent). Allerdings überwiegen mit 3:2 die Frauen im Stadtvorstand. Steeg möchte Mädchen Mut machen und bedauert: „Viele Frauen trauen sich zu wenig zu.“