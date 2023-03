Talente entdecken, Fähigkeiten trainieren und sich ein Bild von ganz unterschiedlichen Berufen machen – das können Mädchen ab der fünften Klasse wieder beim Girls’ Day, der am Donnerstag, 27. April, stattfindet. In jedem Jahr bildet die Stadtverwaltung auch im handwerklich-technischen Bereich aus. Beim Girls’ Day haben Mädchen die Gelegenheit, einige dieser Aufgabenfelder wie Geomatikerin, Elektronikerin für Betriebstechnik, Fachkraft für Straßenbau oder auch die Lebensmittelüberwachung kennenzulernen. Koordiniert werden die Angebote vom Arbeitskreis Mädchenarbeit des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung. Darüber hinaus setzt der Bereich am Girls’ Day seine Kooperation mit dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer, Karlsbader Straße 2, fort. Von 9.30 bis 13 Uhr ist die Jugendförderung am 27. April dort beim „Berufeparcours“ vertreten, bei dem verschiedene Stationen durchlaufen werden können.

Plätze bei Steeg bereits belegt

Nähere Informationen finden Interessierte im Netz www.girls-day.de und beim Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide, Madrider Weg 7, Telefon 0621 504-2856. Unter www.girls-day.de können sich Mädchen bis 20. April für die einzelnen Aktionen anmelden: einfach auf der Startseite rechts den Button „Radar“ anklicken und auf dieser Seite über die Eingabe Ludwigshafen die Angebote filtern und auswählen. Bereits belegt sind die drei Plätze, die die Beigeordnete Beate Steeg (SPD) am Girls’ Day in ihrem Büro im Stadthaus Nord anbietet. Mädchen erhalten dort einen Einblick in die Arbeit der Kommunalpolitikerin. Zudem erfahren sie laut Ankündigung Details zum Aufgabenfeld des Sozialdezernats und können der Beigeordneten im persönlichen Gespräch Fragen stellen.