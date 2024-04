Die Jugendförderung der Stadt Ludwigshafen beteiligt sich am Donnerstag, 25. April, am 24. bundesweiten Girls’ Day. Mädchen ab der fünften Klasse haben dabei die Gelegenheit, losgelöst von Klischees und traditionellen Rollenbildern Berufe kennenzulernen. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung bietet in diesem Jahr in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen eine Berufe-Rallye an. Von 9 bis 13 Uhr geht es im Laufschritt durch die City, wo an verschiedenen Stationen Berufe spielerisch erkundet werden können. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Kulturzentrum „Das Haus“ im Raum Dôme.

Eine Station wird die Agentur für Arbeit sein. Hier können die Teilnehmer mit Auszubildenden ins Gespräch kommen, die Vielfalt der sogenannten Mint-Berufe mit einem Quiz entdecken sowie virtuell mit VR-Brillen verschiedene Berufswelten erkunden. Im Dôme wartet dann ein Stationenspiel rund um verschiedene Berufe aus Branchen wie Straßenbau und Umwelttechnologie für Abwasserbewirtschaftung. Anmeldungen nimmt das Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide per E-Mail an jsz-pfingstweide@ludwigshafen.de entgegen. Weitere Informationen gibt es bei Andrea Busch im Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide, Telefon 0621 504-2856.