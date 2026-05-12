Die Gipsy Kings kehren 2026 für mehrere exklusive Deutschlandkonzerte zurück – und machen am 19. Mai auch in Mannheim Station.

Flamenco, Rumba und Pop: Seit Jahrzehnten zählen die Gipsy Kings zu den bekanntesten Vertretern von Flamenco-Pop und Latin-Rhythmen weltweit. Mit ihrer Mischung aus traditionellem Flamenco, Rumba und eingängigen Popmelodien schufen sie einen Sound, der sofort wiedererkennbar ist. Viele ihrer Lieder gelten längst als zeitlose Klassiker und wecken bei vielen Erinnerungen an Sommer, Urlaub und durchtanzte Nächte.

Gegründet wurden die Gipsy Kings Ende der 1970er-Jahre in Südfrankreich. Die Musiker stammen aus Familien spanischer Roma und bringen traditionelle Flamenco-Einflüsse mit modernen Pop- und Latin-Elementen zusammen. Dieser Stil beeinflusste zahlreiche Künstler und brachte lateinamerikanische Rhythmen einem internationalen Mainstream-Publikum näher. Ihren weltweiten Durchbruch erlangte die Band vor allem in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Die Musiker feierten Erfolge mit Songs wie „Bamboleo“, „Volare“, „Djobi Djoba“ oder „Baila Me“. Viele ihrer Stücke gelten inzwischen als zeitlose Klassiker und laufen bis heute regelmäßig im Radio, auf Partys oder in Urlaubsorten rund um den Mittelmeerraum. Ihre Alben verkauften sich millionenfach, dazu kamen zahlreiche internationale Tourneen und Auftritte auf großen Festival- und Konzertbühnen.

So nah wie nie zuvor

Bis heute – 40 Jahre später – gelten Live-Auftritte der Band als besonderes Erlebnis. Rasante Gitarrenläufe, mehrstimmiger Gesang und eine südländische Lebensfreude sollen eine Atmosphäre schaffen, die eher an eine mediterrane Sommernacht als an einen klassischen Konzertabend erinnert. Im Rahmen ihrer „Historia Club Tour 26“ kehren die Musiker jetzt auf die Bühne zurück. Auch in Deutschland. Diesmal setzt die Gruppe aber bewusst auf kleinere Hallen und Clubs mit besonderer Atmosphäre. Laut Veranstalter sollen die Auftritte direkter, persönlicher und emotionaler werden. Für Fans dürfte das die seltene Gelegenheit sein, die Musiker vergleichsweise nah und in einem intimeren Rahmen zu erleben. Das Programm: Neben bekannten Klassikern sollen auch Songs des aktuellen Albums „Historia“ gespielt werden.

Vorverkauf bereits gestartet

Dass die Band ausgerechnet im Capitol Mannheim auftritt, dürfte dabei gut zur Idee der Tour passen. Das traditionsreiche Haus ist bekannt für seine besondere Atmosphäre und bietet einen deutlich persönlicheren Rahmen als große Mehrzweckhallen. Die Deutschlandtermine der Tour sind rar gesät. Umso größer dürfte das Interesse am Konzert in Mannheim sein. Fans dürfen sich auf einen Abend voller mediterraner Klangwelten, tanzbarer Rhythmen und großer Hits freuen.