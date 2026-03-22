Das Oststadt Theater in Mannheim feierte am Freitag mit der Konzertshow „Gimme ABBA“ die 100. Premiere.

Die Produktion hüllte das Theater in eine Welt voller Musik, Pailletten und strahlende Gesichter.„Liebe ABBA Fans, lasst uns so tun, als wären die Siebziger nie vorbei“, so begrüßt Felicitas Hadzig, die Regisseurin, Choreographin und Sängerin des Ensembles die Zuschauer. Sie verspricht einen Abend voller Glitzer und Glamour. „Seid ihr bereit den Saal zum Beben zu bringen?“, ruft sie in die Reihen. Statt wie eine Stewardess im Flugzeug auf die Notausgänge zu verweisen, erklärt sie, dass man aufstehen dürfe, lädt dazu ein, die Stühle hochklappen zu lassen und zu tanzen.

Ungewöhnlich für ein Theater, gewöhnlich für eine Tribut-Show. Sogar vor der Bühne und an den Seitenaufgängen dürfe man tanzen. Dann beginnt die gemeinsame Zeitreise in die idealisierte Welt der Siebziger. Die Generationen werden vereint: Diejenigen, die die Zeit von ABBA selbst erlebt haben und diejenigen, die diesen Kosmos nur über Streaming, Musicals und aus Erzählungen kennen. Für letztere sind die Siebziger mehr eine kultige Fantasiewelt. Einige haben sich für diesen Abend passend „verkleidet“, tragen ironisch-humorvoll bunt-funkelnde Partyoutfits.

Ein Hit nach dem anderen

Alle Gäste schmückt eine Plastikblumengirlande – die sie zur Begrüßung am Eingang in die Retrowelt umgehängt bekamen. „Gimme ABBA“ zelebriert einen Hit nach dem anderen: „Waterloo“, „Mamma Mia“, Dancing Queen, „Thankyour for the music“, „Voulez-Vous“, um nur einige zu nennen. Mit „Waterloo“ begann 1974 die Weltkarriere der vier Popmusiker Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benni Andersson und Anni-Frid Lyngstad, kurz Abba. Die Schweden siegten beim Eurovision Song Contest. Performed wurden auch die ruhigen Balladen wie „The Winner takes it all“ oder „Fernando“. Im Hintergrund bewegen sich über die Videoleinwand bunte Bälle, Herzen, Sterne, tanzende Menschensilhouetten und immer wieder sich drehende Diskokugeln. Die Seitenwände und Bühnenelemente sind mit silbernem Glitzerstoff behängt.

Mehrfarbige Leuchtstreifen erinnern an Diskotheken und Cocktailbars. Stilecht sind auch die Kostüme: mal mit Minirock oder Schlaghosen, Umhängen, Tüchern, Westen, Fransenjacken, weite Kunstfellärmel, Sternenapplikationen. Alle, auch die beiden Männer Maik Eckhard und Dennis Johnson, tragen Schuhe mit Plateausohlen und Absätzen. Das Peacezeichen als Gürtelschnalle fehlt nicht, ebensowenig die langen Haare. Manche Kleider sind authentisch nachgestaltet. Phänomenal ist der Sound.

Nah am Original

Die live gesungenen Stimmen der ausgebildeten Sängerinnen Felicitas Hadzik, Melodi Yurtsever sowie der beiden Männer klingen nah am Original. Die Musik kommt vom Band: Gitarre und Keyboard wird Playback im wahrsten Sinne des Wortes „gespielt“, aber man befindet sich ja im Theater und nicht auf einem Konzert. Schnell vergisst man die Täuschung, wenn man sich zum Tanzen animieren lässt und in die Musik eintaucht. Die Choreographie ist einnehmend: stets synchron, immer in Bewegung, auf den Zuschauer fixiert und motivierend zum Schwenken der Arme, Klatschen, Schunkeln, Singen. Gut zwei Drittel der Zuschauer machen mit. Die Choreographie sei besser als das Original, so Hadzig nach der Show. Sie habe die ABBA-Bühnenshow analysiert, manchmal tanzten diese nicht mal im gleichen Takt!

Geschenk der Kultband an die Welt

Oft wird an Tributeshows kritisiert, dass man Stars nur nachahme und Authentizität fehle. „Gimme Abba!“ jedoch entführt wie ein immersives Schauspiel in die Klangwelt des Originals. Es ist eine Hommage an die Musiker, die Akteure geben nicht vor, ABBA zu sein, sie stellen sie dar und moderieren zwischen der Musik. Sie erklären zum Beispiel dass „Chiquitita“ 1979 erstmalig auf einem Benefizkonzert in New York vorgestellt wurde und dass ABBA die Rechte an Unicef spendete, so verdiene die Organisation noch heute jedes Mal Geld, wenn der Titel gespielt werde. Ein Geschenk der Kultband an die Welt. Hadzig bekennt, dass ihr das nach fast 40 Jahren Pause 2021 veröffentlichte Lied „Don’t shut me down“ besonders gut gefalle, weil sie die Botschaft mag, ganz bei sich angekommen zu sein. „Angekommen“ ist auch das Oststadt Theater. Nach der Show gab es für alle noch zum Jubiläum Karaoke.