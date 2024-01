„Kaffee oder Tee? Fenster auf oder zu?“ Die wichtigen Fragen im Verwaltungsalltag handelt die Influencerin Conny from the Block in ihrer Show ab und karikiert dabei die Typen einer Bürogemeinschaft. Kultstatus hat sie vor allem unter Beamten – und von denen wimmelte es nur so in der Mannheimer Alten Feuerwache.

Conny from the Block, die Kunstfigur einer Berliner Verwaltungsangestelltin, kommt nie alleine, sondern im Kreis ihrer Kollegen vom Amt. Auch in der restlos ausverkauften Mannheimer Alten Feuerwache sitzen überwiegend Beamte: vom Jobcenter und Finanzamt, von der Ausländerbehörde oder der Polizei, vom Grundbuch- oder Sozialamt, wie „Amtsfluencerin“ Conny auf Rückfrage erfährt. Und nicht nur aus Mannheim, auch aus Karlsruhe, Ludwigshafen oder von weiter weg. „Heute sind wirklich alle hier!“ freut Conny sich. Alle kennen sie als Social-Media-Phänomen, von TikTok und Instagram im Besonderen, das vor rund drei Jahren, also mitten in der Corona-Zeit startete.

