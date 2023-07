Die TWL haben eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Der Konzern braucht Unterstützung, um diese Aufgabe zu bewältigen.

Die Energieversorgung sichern und umbauen, weiter in die Infrastruktur investieren und bis 2045 klimaneutral sein: Die Energiewende ist eine gigantische Aufgabe. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Der Anteil von Ökostrom muss in den kommenden Jahren kräftig ausgebaut, jener von fossilen Energieträgern und Energieimporten erheblich reduziert sowie das Stromnetz modernisiert werden. Die Preise für Verbraucher sollen dennoch bezahlbar bleiben. Was Fernwärme oder Wärme aus dezentraler Produktion kosten werden, hängt von der staatlichen Förderung des Ausbaus ab. Bund und Land sind hier in der Pflicht.