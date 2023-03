Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wäre er nicht so markant angestrichen und wären vor den Rollen nicht Grablichter platziert, könnte man glatt vermuten, der Rollator wäre dort nur geparkt oder vergessen worden. An einem Laternenmast am Rande des kleinen Parks am Rheinufer lehnt eine weiß eingefärbte Gehhilfe.

Sie erinnert an die Seniorin, die dort Anfang November vor den Augen ihres Mannes von einem Lkw erfasst worden war. Die 87-Jährige kam dabei ums Leben. Eine Mannheimer Gruppierung hat