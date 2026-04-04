Eine gezündete Pyrotechnik hat in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Hemshof für Schäden gesorgt. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei ermittelt.

Am späten Freitagabend, dem 03.04.2026, gegen 22:35 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hemshof zu einer Detonation mutmaßlicher Pyrotechnik. Durch die Explosion wurden unter anderem Decken-, Wand- und Glaselemente im Hausflur beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner im Gebäude bleiben, da keine akute Gefährdung bestand. Eine zunächst eingerichtete Sperrung wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Ursache und zu möglichen Verantwortlichen aufgenommen.

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