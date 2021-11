Familie, Freunde und Gewichtheber aus ganz Deutschland trauern um Werner Kotter. Im Alter von 90 Jahren verstarb der Sportler, Trainer und Funktionär vorige Woche nach langer Krankheit.

Der Altriper macht sich in vielen Funktionen in der Gewichtheberwelt einen Namen. Kotter war leidenschaftlicher Gewichtheber. Der ehrgeizige Athlet feierte mit dem VfL Neckarau 1963 die deutsche Meisterschaft. Im Finale besiegte Kotter mit seiner Staffel den großen AC Mutterstadt vor 2000 Zuschauern in der Oggersheimer Reithalle. An diesen Erfolg erinnerte sich der Sportsmann immer wieder gerne.

Bis 1974 trainierte der spätere Vorsitzende des AC Altrip (1978 - 1988) Sportler und Teams seines Heimatvereins. Bei den Mitgliedern seines ACA genoss das Organisationstalent großes Ansehen. Beim Hallenbau oder bei der Durchführung von Großveranstaltungen ging der Funktionär voran.

Keiner konnte Kotter etwas vormachen

Seine große Leidenschaft gehörte der Regelkunde und Kampfrichterei. Über 500 Mal war der „Mann mit der Kelle“ auf nationalen und internationalen Bühnen unterwegs. „Sein Wort war Gesetz. Keiner machte Werner etwas vor. Wir hatten Riesenrespekt vor ihm und seinen fundierten Kenntnissen“, erinnert sich Rudi Einholz. Der Haßlocher wurde 2006 nach 36 Jahren Kotters Nachfolger als Kampfrichterobmann beim Gewichtheber-Verband Pfalz. Die Olympiade 1972 in München erlebte Kotter als Versuchsermittler für das Nationale Olympische Komitee hautnah mit.

Der stets korrekt und professionell auftretende Werner Konter wollte nie selbst im Vordergrund stehen. Patrick Fassott, Präsident des Gewichtheber-Verbandes Rheinland-Pfalz, kann das bestätigen: „Ich habe Werner 1980 beim AC das erste Mal getroffen. Da habe ich ihn kennen und schätzen gelernt. Auch als Mensch. Später hat er mir die Kampfrichterprüfung abgenommen.“ 2006 wurde Kotter die goldene Ehrennadel des Gewichtheberverbandes Pfalz verliehen. Danach zog er sich aus dem sportlichen Geschehen zurück. Damals schon aus gesundheitlichen Gründen.